РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Съединените щати и Южна Корея започнаха съвместни военни учения

Съединените щати и Южна Корея започнаха съвместни военни учения

Съединените щати и Южна Корея започнаха мащабни съвместни военни учения с участието на хиляди военнослужещи, предаде Асошиейтед прес.

Според Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея около 18 000 южнокорейски войници ще участват в учението „Щит на свободата“, което ще продължи до 19 март.

Съвместните маневри се провеждат на фона на спекулации в южнокорейските медии, че Вашингтон може да прехвърля част от военната техника, разположена в Южна Корея, за да подпомогне операциите срещу Иран.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.