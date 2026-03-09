Съединените щати и Южна Корея започнаха съвместни военни учения

Съединените щати и Южна Корея започнаха мащабни съвместни военни учения с участието на хиляди военнослужещи, предаде Асошиейтед прес.

Според Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея около 18 000 южнокорейски войници ще участват в учението „Щит на свободата“, което ще продължи до 19 март.

Съвместните маневри се провеждат на фона на спекулации в южнокорейските медии, че Вашингтон може да прехвърля част от военната техника, разположена в Южна Корея, за да подпомогне операциите срещу Иран.