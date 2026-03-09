Премиерът на Тайван се появи на бейзболен мач в Япония за първи път от 1972 г. насам

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Премиерът на Тайван Чо Джунг-тай направи лично неофициално посещение в Япония, където се появи публично, за да гледа мач на националния бейзболен отбор на страната си. Подобни визити са изключително редки и могат да създадат ново напрежение в отношенията между Токио и Пекин.

Чо Джунг-тай обясни пред журналисти в Тайпе, че е пътувал до японската столица в събота (7 март), за да гледа мача между Тайван и Чехия. Той подчерта, че е заплатил пътуването от собствения си джоб и че визитата е била изцяло лична.

„Отидох единствено да подкрепя отбора на Тайван заедно с нашите сънародници“, каза премиерът и увери, че посещението не е имало друга цел.

Това е първата публична поява на тайвански премиер в Япония от 1972 г. насам. Тогава Токио прекратява официалните дипломатически отношения с Тайпе.

Посещението идва в момент на изостряне на отношенията между Япония и Китай. През ноември 2025-а японският премиер Санае Такаичи заяви, че въоръжените сили на страната й теоретично могат да бъдат използвани, ако Китай нападне Тайван.

photo: taiwanplusnews.com

След тези изявления Пекин реагира с различни мерки срещу Токио, включително предупреждения към китайските граждани за пътувания до островната държава и ограничения върху износа.

Засега китайските власти не са коментирали официално визитата на тайванския премиер. Не е имало и незабавна военна реакция в района на Тайванския проток, където обикновено Китай демонстрира сила чрез военни самолети.

Посещенията на високопоставени тайвански представители в Япония обикновено се пазят в тайна, тъй като темата е изключително чувствителна за Пекин. Например, през 2022 г. тогавашният вицепрезидент Лай Чинг-те посети Страната на изгряващото слънце в лично качество, за да отдаде почит след смъртта на бившия премиер Шиндзо Абе. Това беше най-високото ниво на подобна визита от повече от 50 години.

