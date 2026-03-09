РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Предотвратиха износ на съмнителни анаболни стероиди

При акция на служители от отдел „Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на МВР са задържани пратки с лекарствени продукти с неясен произход, предназначени за износ в чужбина. В хода на специализираната полицейска операция служителите задържали опаковки при опит да бъдат изпратени чрез български доставчик на куриерски услуги. Иззети са 41 кутии, съдържащи блистери с ампули анаболни стероиди, предназначени за Нидерландия.

Предстои провеждането на комплекс от оперативно-издирвателни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства и установяване на съпричастните към престъплението лица. Това е втората успешна акция на столичната „Икономическа полиция“ в рамките на седмица по тази линия. На 27 февруари служителите предотвратиха изпращането на няколко международни пратки, съдържащи над 100 кутии с анаболни стероиди, хормон на растежа и пептиди, предназначени за Италия, Германия, Белгия и Чехия.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

