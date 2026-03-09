Антонио Жозе Сегуро положи клетва като президент на Португалия

Бившият генерален секретар на Социалистическата партия Антонио Жозе Сегуро положи клетва като нов президент на Португалия. Той се закле да изпълнява вярно задълженията си и да защитава, подкрепя и осигурява спазването на Конституцията на Португалската република, съобщи информационната агенция EFE.

Сегуро наследява Марсело Ребело де Соуза, който стана президент на Португалия през 2016 г. и беше преизбран през 2021 година. Той не можеше да се кандидатира отново, тъй като португалският закон не позволява три последователни мандата.

Президентските избори в Португалия се проведоха в два тура. На балотажа бившият генерален секретар на Социалистическата партия спечели, получавайки над 66% от гласовете.

63-годишният Сегуро е дългогодишен политик, но през последните години работи като учител.

Роден е през 1962 г. в Пенамакор, близо до границата с Испания, и е завършил международни отношения. От младостта си участва активно в политическия живот на страната, като винаги остава последовател на Социалистическата партия. Бил е член на правителството на Антонио Гутериш, сега генерален секретар на ООН, и също член на Европейския парламент.

От 2011 до 2014 г. Сегуро е генерален секретар на Социалистическата партия. Напуска този пост след вътрешнопартийни избори, спечелени от тогавашния действащ президент от Лисабон Антонио Коща, който по-късно става министър-председател на Португалия, а след това и председател на Европейския съвет.

Президентът на Португалия, който гарантира суверенитета, единството и териториалната цялост на държавата, има широки правомощия, но понякога те са ограничени до представителство. Освен всичко друго, той е главнокомандващ и назначава министър-председателя, като взема предвид резултатите от изборите. Президентът има право и да разпуска Асамблеята на републиката (еднокамарния парламент), да налага вето върху закони и да помилва затворници.

В съответствие с Конституцията на Португалия от 1976 г. президентът се избира за мандат от пет години.