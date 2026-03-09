Тръмп ще реши заедно с Нетаняху кога ще приключи войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че решението кога да бъде прекратен военният конфликт с Иран ще бъде взето съвместно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху. Той обаче даде да се разбере, че крайната дума ще е негова.

„Мисля, че (решението) ще бъде взаимно… донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид“, цитира го Ройтерс.

Тръмп каза, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел, и отново изрази недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал премиера на страната по делото за корупция.

На новината за избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран стопанинът на Белия дом реагира лаконично с думите: „Ще видим какво ще стане“.