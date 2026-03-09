"Галъп": 5-партиен парламент без еднолично мнозинство

Социологическо проучване на „Галъп интернешънъл болкан“ показва, че около 51% ще бъде избирателната активност на предсрочния парламентарен вот на 19 април. Очакванията са да има нова парламентарна конфигурация – 5 формации, но без еднолично партийно мнозинство.

Сред решилите за кого ще гласуват формацията на Румен Радев “Прогресивна България” получава най-високата подкрепа – 29.8 %, която обаче няма да е достатъчна за самостоятелно парламентарно мнозинство.

Според агенцията предстои и сериозно преразпределение на гласоподаватели, които на предишните избори са гласували за други политически сили – най-значим прилив към Радев ще дойде от „БСП-Обединена левица“ (62.5% от гласувалите), следват подкрепилите “Възраждане” (46.7%), МЕЧ (30%), както и от гласувалите за ПП-ДБ (20.7%).

На второ място са ГЕРБ-СДС с 19.6%, като от “Галъп” отбелязват, че те съхраняват стабилността на своето електорално ядро.

Трети в 52-то Народно събрание се очаква да бъде ПП-ДБ с 11%, като ниският резултат се дължи на случая „Петрохан“ и асоциирането на формацията със служебното правителство. С малко зад тях – с 10.9%, са “ДПС-Ново начало”, които се регистрираха в ЦИК само като ДПС. А след това се нареждат от партия „Възраждане“ с подкрепа от 6 процента.

Под 4-процентовата бариера остават МЕЧ с 3.3%, „БСП-Обединена левица“ – 2.9%, ИТН – 2.8% и „Величие“ с 2.2%. Според данните от проучването АПС на Ахмед Доган получава само 1% от гласовете.

Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства. То е проведено чрез стандартизирано персонално интервю тип face-to-face. Анкетирани са 800 пълнолетни граждани на страната в периода 10-28 февруари. Максималната статистическа грешка е ± 3.5 % за 50% дял за основната извадка.