БНБ продаде на аукцион ДЦК за 150 млн. евро при 3.03% лихва

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. (петгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 28 януари 2031 г., при условия, определени от Министерството на финансите, съобщиха от централната банка.

Емисията е деноминирана в евро и с годишен лихвен купон от 2,75 процента.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от тази емисия в размер на 150 000 000 евро. Датата на плащане за одобреното количество е 11 март. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 275 540 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 19 610 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 1.84. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 57 базисни точки.

Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 98.57 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение,

бяха одобрени поръчки в размер на 150 000 000 евро номинална стойност,

в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 19 610 000 евро.

Така обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения на 9 март аукцион, с което достигна 300 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3.03 процента.

В аукциона участваха 7 първични дилъри на държавни ценни книжа.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията, уточняват още от Българската народна банка.