Корман Исмаилов се закани на директора на "Български пощи" - ще му намаля заплатата!

Служебният министър на транспорта застана зад пощенските служители и техните искания, които са за 5% ръст на заплатите им, съобщават от транспортното ведомство. Исмаилов е заявил подкрепата си за по-справедливо и достойно заплащане, както и за по-добри условия на труд.

На среща със синдикални организации миналия петък (6 март), Исмаилов е обявил, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на “Български пощи”.

„Недопустимо е 60% от служителите в „Български пощи“ да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и всяка година да чака субсидия от държавния бюджет. Качеството на услугите не се подобрява, а в същото време изпълнителният директор получава заплата от над 7600 евро месечно”, подчерта министърът, заканвайки се да намали възнаграждението на изпълнителния директор.

Очаква се Корман Исмаилов да внесе в Министерския съвет предложение за авансово предоставяне на средства на “Български пощи” в размер на 5 млн. евро.

