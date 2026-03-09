Шокиращо ново изследване разкрива тихия навик на дехидратация, който изстрелва кортизола ви нагоре

Новите резултати подсказват, че дори леката и често незабележима дехидратация може да направи организма по-склонен към по-силни хормонални реакции на стрес. Кризи на работното място, изпити и умственото натоварване у дома са постоянни източници на стрес. Често обвиняваме имейлите, екраните или лошия сън. Един много по-обикновен фактор – тих, но силен, често остава незабелязан: ежедневната хидратация.

Какво разкри новото изследване

Екип от Liverpool John Moores University изследва как обичайният прием на вода влияе върху реакцията на организма към стрес. В статия от 2025 г. в Journal of Applied Physiology учените сравняват здрави млади хора, които пият по-малко от 1,5 литра вода на ден, с връстници, които спазват стандартните препоръки.

Всички участници преминават през стандартизиран тест за социален стрес, подобен на напрегнато интервю, включващ решаване на умствени задачи под наблюдение.

Самооценената тревожност изглежда сходна между групите, а сърдечният ритъм се повишава с приблизително еднаква скорост. Разликата обаче се появява в нивата на кортизол в слюнката – основният хормон на стреса.

При участниците с нисък прием на вода кортизолът се покачва средно с около 50% повече, а при някои пиковете почти се удвояват. Урината им също е значително по-тъмна и концентрирана, въпреки че те не се чувстват по-жадни.

Защо леката дехидратация усилва кортизола

Вероятната причина е хормонът вазопресин, който се повишава, когато организмът трябва да пести вода.

Повишеният вазопресин помага на бъбреците да задържат течности, но също така взаимодейства със стресовите механизми в мозъка – хипоталамуса и HPA axis, което стимулира отделянето на кортизол.

„Продължителното освобождаване на вазопресин натоварва повече бъбреците, които трябва да концентрират урината и да регулират електролитите, а също така действа върху хипоталамуса, където може да повлияе на освобождаването на кортизол.“

Прекомерните пикове на кортизол са свързани с по-висок риск от:

сърдечно-съдови заболявания

Type 2 Diabetes

тревожност

Depression

С времето това може да намали физиологичната устойчивост при повтарящи се житейски напрежения.

Опасността от мисълта „Не чувствам жажда“

Жаждата е закъсняващ сигнал. Мозъкът може да я потисне по време на натоварени или стресови периоди.

Климатизирани офиси, честа консумация на кофеин и дълго стоене на бюро намаляват сигналите да пием вода. Когато жаждата се появи, регулаторните хормони вече може да са силно активирали стресовата система.

По-прост ранен сигнал е цветът на урината, който изследователите препоръчват като практична проверка.

Стремете се към бледожълт, сламен цвят.

По-тъмно жълто често означава недостиг на течности, особено ако има и по-силна миризма.

Колко вода да пием, за да намалим пика

Авторите препоръчват минимум 1,5 литра дневно, като ориентировъчни цели са:

около 2 литра за жените

около 2,5 литра за мъжете

Важно е редовно да отпивате, а не да изпиете голямо количество наведнъж точно преди напрегната среща.

Полезни навици:

Дръжте бутилка с вода на една ръка разстояние и я пълнете, когато се изпразни наполовина.

Изпивайте чаша вода със закуската и още една по средата на сутринта.

Свържете пиенето на вода с ежедневни действия – след имейли, между разговори или след почивки.

Яжте храни с високо съдържание на вода (плодове, зеленчуци, супи).

Ограничете фактори, които дехидратират, като прекомерен кофеин и алкохол.

„Предварително хидратирайте“ организма преди силно стресови събития – изпити, презентации или трудни разговори.

Ако имате заболявания на бъбреците, сърцето или ендокринната система, или приемате диуретици, обсъдете приема на течности с лекар. Хидратацията може да подпомага, но не замества лечението на тревожност или депресия.

Представяне, настроение и ежедневна устойчивост

Поддържането на леко по-висок прием на течности може да стабилизира физиологичните реакции на организма при ежедневен стрес.

Дори малък „резерв“ от течности изглежда намалява склонността на организма към прекомерни пикове на кортизол – дори когато не чувствате жажда. Това може да доведе до:

по-ясно мислене

по-стабилно настроение

по-бързо възстановяване след емоционално напрежение

Важно е да се отбележи, че хидратацията не е универсално решение и няма да премахне всички източници на стрес. Но като навик с малко усилие и голяма полза, тя може да помогне стресовата система на организма да не работи „на червено“.

Дори почти незабележим недостиг на вода може да подготви организма за прекомерно покачване на кортизола. Тъй като жаждата не е надежден индикатор, изградете ежедневни навици за редовно пиене на вода.

Така вероятно ще намалите влиянието на вазопресина и ще поддържате реакцията си към стрес по-умерена точно когато е най-важно.