Ново партньорство между ABB и Nvidia ще тренира роботи във виртуални фабрики

Технологичните лидери ABB и Nvidia започват сътрудничество, за да направят обучението на индустриални роботи по-ефективно. Целта е роботите да се държат във виртуални симулации по същия начин, както и в реалните фабрики.

За целта ABB ще използва платформата Nvidia Omniverse, която позволява създаването на много по-реалистични виртуални среди. В тях ще се добавят детайли като осветление, сенки, текстури и други фактори, които влияят на работата на роботите.

Според президента на ABB Robotics Марк Сегура, роботите често имат ограничена информация за средата около тях, което може да намали тяхната точност и скорост. Например, ако робот работи близо до щамповаща машина, силните вибрации могат да влошат работата му.

С новата технология роботите ще могат да бъдат обучавани предварително във виртуална среда, където ще се симулират подобни условия. Така те ще знаят как да реагират още от първия ден, когато започнат работа в реална фабрика. Това може да спести на компаниите много време и разходи.

Този подход става все по-популярен – все повече компании планират производството и настройват роботите чрез дигитални симулации, за да откриват проблеми още преди оборудването да бъде пуснато в експлоатация. Според ABB, системата може да намали нуждата от физически прототипи на продукти и производствени линии и да ускори излизането на нови продукти на пазара.

Технологията се очаква да бъде пусната през втората половина на 2026 г. и да се използва в индустрии като автомобилостроенето и потребителската електроника.

Сред първите компании, които тестват решението, е тайванският производител Foxconn. Той използва технологията при инсталиране на странични бутони в електронни устройства – задача, която досега е била трудна за роботите, защото сенките често пречат на тяхното „зрение“.

Индустрията има нужда от много точни физически симулации, за да може роботите с изкуствен интелект да преминат по-лесно от виртуално обучение към реална работа във фабриките.