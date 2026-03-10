Производството на суров петрол в Залива продължава да се свива, Г-7 заседава в Париж

Намаляването на производството на суров петрол в Близкия изток продължава, защото ключовият воден път през Ормузкия проток де факто е блокиран, задълбочавайки хаоса на енергийните пазари. Саудитска Арабия произвежда с 2-2.5 млн. барела по-малко на ден, Обединените арабски емирства са орязали между 500 и 800 хиляди барела на ден, Кувейт – около половин милион, а Ирак – близо 2.9 милиона барела на ден, съобщават запознати с въпроса лица.

Като пропорция, най-дълбоки редукции е направил Ирак, докато тези на Саудитска Арабия, ОАЕ и Кувейт са около 20-25 процента от февруарските производствени равнища, по данни, събрани от агенция „Блумбърг“.

Военният конфликт в региона, който вече е във втората си седмица и е обхванал повече от дузина държави, наложи тези съкращения, тъй като ефективното затваряне на основния експортен маршрут запълва петролните хранилища.

Транспортната пауза изстреля цената на черното злато в близост до 120 долара за барел на 9 март, но до края на деня котировките паднаха до 90 долара за барел за сорт „Брент“, след поредната логорея на американския президент Доналд Тръмп, в която намекна, че войната може скоро да приключи. Много анализатори свързват това с мистериозния телефонен разговор на стопанина на Белия дом с руския му колега Владимир Путин – първият след началото на войната с Иран.

Междувременно, министрите на енергетиката от Г-7 ще проведат съвещание на 10 март в Париж, като продължават да обмислят евентуално деблокиране на петролни резерви за стабилизиране на пазарите, заяви във вторник френският министър на финансите Ролан Лескюр. Групата, която в момента се председателства от Франция, заяви готовност на 9 март да предприеме всички необходими стъпки в подкрепа на световните енергийни доставки. Засега обаче няма призиви за ползване на гориво от стратегическите резерви, а оттогава и цените се понижиха с около 30 долара за барел, въпреки че за сорт „Брент“ остават над 90 долара за барел.

„Събираме министрите на енергетиката от Г-7 днес тук в Париж, преминаваме през процеса, но очевидно всички опции са на масата“, включително освобождаване на запасите от петрол при извънредни ситуации, каза Лескюр в кулоарите на провеждащата се също в Париж конференция за ядрена енергия. „Готови сме.“

Френското министерство на финансите заяви, че срещата ще се проведе в 13.45 ч. местно време в Международната агенция по енергетика в Париж, въпреки че много участници ще се присъединят дистанционно.

В 13.03 ч. българско време фючърсните контракти на петрола сорт „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 92.09 щ. долара за барел, а на американския WTI за доставка през април – за 89.09 долара за барел.