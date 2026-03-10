Гюров участва в среща на върха за ядрената енергия в Париж

Служебният министър-председател Андрей Гюров участва във Втората среща на върха по ядрената енергия, която се провежда в Париж. Премиерът беше посрещнат от президента на Франция Еманюел Макрон и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Форумът е посветен на засилването на международното сътрудничество в развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели на фона на нарастващото търсене на електроенергия, прехода към нисковъглеродна икономика и стремежа към енергиен суверенитет.

В срещата участват държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции, индустрията и експертната общност. Те обсъждат ролята на гражданската ядрена енергия за справяне с основните енергийни и климатични предизвикателства.

Срещата предоставя възможност за укрепване на международното сътрудничество и за насърчаване на решения за безопасното и устойчиво развитие на ядрената енергетика, както и за създаване на нови инициативи и партньорства.