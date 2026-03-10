Доналд Тръмп прави обувките Florsheim новия символ на MAGA стилът

Най-горещият и ексклузивен символ на MAGA (Make America Great Again) стилa в момента е чифт кожени обувки. Можете да избирате между модели с крило, мокасини или с катарама „монах“, в черно или кафяво – и президентът Доналд Тръмп много се грижи да ги получите.

Тръмп подарява обувки на ръководители на агенции, законодатели, съветници и VIP гости. На заседания на кабинета често пита: „Взехте ли обувките?“ Някои вече ги носят в Овалния кабинет. Например, по време на обяд през януари той подари на тв водещият Такър Карлсън чифт кафяви обувки с крило.

„Всички момчета ги имат“, казва жена от Белия дом. Друга се пошегува: „Хумористично е, защото всички се страхуват да не ги носят.“ Явно президентът обръща голямо внимание на обувките.

Доналд Тръмп се влюби в марката Florsheim – американска фирма с над 100 години опит в съчетаването на стил и комфорт. Много модели струват около 145 долара, което ги прави достъпни.

Президентът дори гадае размера на обувките на хората, поръчва ги и след около седмица кутия пристига в Белия дом. Понякога подписва кутията или оставя бележка с благодарност.

79-годишният милиардер, известен със скъпите костюми Brioni и дългите червени вратовръзки, търсеше удобни обувки за дългите работни дни и се спрял на Florsheim. Харесали му толкова много, че започнал да ги подарява, като сам плаща за тях.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс държавният секретар Марко Рубио и редица други високопоставени служители също имат такива. Дори известни личности като Шон Ханити и сенатор Линдзи Греъм получили по чифт. Някои ги носят с неохота, защото се налага да приберат своите луксозни обувки.

Florsheim е основана през 1892 г. в Чикаго от германски имигрант и обущар. През годините компанията е обличала американски войници, президентите Хари Труман и други известни личности, включително Майкъл Джексън. Марката е преживяла възходи и падения, включително фалит през 2002 г., но днес е част от Weyco Group.

Рубио и Ванс получили своите Florsheim след декемврийска среща в Овалния кабинет. По време на разговора Доналд Тръмп ги погледнал и казал: „Знаете ли, много може да се разбере за един човек по размера на обувките му.“

Предишни президентски подаръци също са били популярни – от коледни пуйки и ключодържатели до електрически четки за зъби и копчета за ръкавели. Тръмп раздава и MAGA шапки, снимки с персонала и черни маркери Sharpie, но обувките са на друго ниво.