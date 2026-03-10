Елисавета Белобрадова: ГЕРБ и ДПС могат да се кръстят коалиция „81“  (част 2)

Къде е позициониран Радев ще стане ясно едва на първото заседание на новия парламент, смята Елисавета Балобрадова

Декемврийските протести у нас бяха единствените проевропейски и дясно ориентирани протести в цяла Европа. Това бяха протести на дясната средна класа. Защо Радев не се появи нито веднъж на тези протести?

ГЕРБ вече не съществува като политическа сила. Тя е крило на „Новото начало“. Бойко Борисов има един господар и той се нарича Делян Пеевски. Когато говориш с ГЕРБ, говориш с Пеевски. Радев също го знае. Борисов е просто мъпет, Педя човек – лакът брада.

ГЕРБ дълги години спазваше бюджетна дисциплина и пестеше от пенсии, за да осигури корупционни потоци за себе си.

Първата инициатива на ПП-ДБ в 52-ия парламент ще бъде безусловна – смяна на ВСС. Това е „златната ябълка“ от приказката. На второ място по важност е геополитическата ориентация на България.

Радев девет годни излизаше като папата на прозореца и сочеше кой какъв е. Сега трябва да играе ролята на спасител и еднорог. А еднорозите не плюят. В предизборната кампания никой няма да разбере докрай къде е позициониран Радев.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Защо Румен Радев спря да произнася имена на едри корупционери, след излизането си от президентството?

Как демократичната общност в България може да постигне поне част от целите си, чрез политическата енергия на Румен Радев?

Какви ще бъдат ресурсите на модела ГЕРБ/ДПС в следващия парламент?

Към кого би била по-близо след изборите ПП-ДБ – към претендиращата да е дясна ГЕРБ или към по-скоро лявата „Прогресивна България“?

