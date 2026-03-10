Една четвърт от световните iPhone-и сега се произвеждат в Индия

Американската технологична компания Apple увеличи производството на iPhone в Индия с 53% през 2025 година. Фабриките в страната произвеждат около една четвърт от всички смартфони на компанията. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според техни данни, през миналата година в Индия са били сглобени 55 милиона iPhone-а в сравнение с 36 милиона година по-рано. Общите обеми на производство, по-голямата част от които са в Китай, се оценяват на 200-230 милиона бройки годишно.

През 2025 г. Apple активно измести производството си извън Китай

поради американските вносни тарифи върху китайски стоки. Индия се превърна в ключова страна за увеличаване на производството на iPhone за американския пазар, въпреки периодите на напрежение в индийско-американската търговия, обяснява агенцията.

Тази ситуация може да се промени тази година, тъй като, първо,

държавните субсидии за производство на смартфони в Индия изтичат на 31 март,

и второ, Върховният съд на САЩ отмени повечето от тарифите, наложени от Белия дом. На този фон Apple и нейните конкуренти, по-специално южнокорейската Samsung Electronics, искат от индийското правителство да въведе нови мерки в подкрепа на производството на смартфони в страната, за да се гарантира, че продуктите, произведени в страната, ще останат конкурентоспособни на световния пазар.

Apple започна производството на своите продукти в Индия през 2017 година.

Както отбелязват американски и индийски медии, компанията диверсифицира производството, за да намали зависимостта си от китайски доставчици и да засили позициите си на индийския пазар, един от най-големите в света.