Кой плаща за евакуацията на българските граждани от региона на Близкия изток?

Всяка криза има две неизбежни фази. Първата е реалната – войни, затворени въздушни пространства, блокирани маршрути и паника по летищата. Втората е нашенската – въпросът „държавата защо не ни евакуира веднага и безплатно“. Разбира се, има приятни изключения.

Конфликтът около Иран раздвижи дипломатически машини, авиокомпании, консулства и туроператори. Само за няколко дни над 2600 български граждани са получили съдействие да напуснат държави от региона на Близкия изток. Част от тях са се прибрали със специални полети, други с туроператори, трети – с помощта на европейски партньори. Операцията включва полети, сухопътни маршрути, консулска координация и доста дипломатическа логистика.

Но зад цялата тази сложна картина стои един много прост въпрос – кой всъщност плаща за всичко това?

Прибирането на български туристи при кризисни ситуации обикновено се организира от туроператора, ако е организирано пътуване, или се осигурява с подкрепата на държавата. Причината е проста – в кризисни ситуации държавата има задължение да помогне на своите граждани, особено ако те се намират в район с реална заплаха за сигурността. Тя организира специални полети чрез Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, но пътниците може да дължат възстановяване на разходите. В сегашния случай не стана ясно дали туристите ще възстановяват парите за полетите до България.

В Обединените арабски емирства например бяха организирани шест специални полета с участие на българското правителство, основно чрез Министерството на външните работи и Министерството на туризма. Самолет на държавния авиационен оператор прибра 85 души от Абу Даби. Чартърни полети излетяха от Дубай със стотици пътници, включително специални полети на авиокомпании като Gulliver и Bulgaria Air.

От същия регион са изведени и стотици български туристи чрез туроператори – около 876 души, но това вече е съвсем друга история.

Активна подготовка тече и за извеждането на български граждани от Катар, Кувейт и Бахрейн по сухопътни маршрути към Саудитска Арабия. За 10 март е планиран специален полет от Рияд до София с капацитет от 180 места.

Тези операции не са евтини. Когато държавата изпраща самолет, това се плаща от бюджета, тоест от всички данъкоплатци. Евакуацията би трябвало да бъде безплатна само за хора, които са командировани там от държавата, а всички останали е редно да си платят услугата. Подобни действия са част от стандартната практика на много държави. Когато има война, сериозна ескалация или блокирани транспортни коридори, националните власти може да организират евакуация. Това обаче не означава, че всяко неудобство в чужбина автоматично се превръща в държавна операция с правителствен самолет, защото кризата и логистичният проблем не са едно и също нещо.

Когато човек купува туристически пакет, той подписва договор. В този договор има клаузи за форсмажор, отговорности и процедури при извънредни ситуации. Туроператорът има договори с хотели, авиокомпании и партньори на място. Именно той носи отговорността да организира връщането на своите клиенти, ако маршрутът се обърка.

Държавата, разбира се, може да съдейства, предимно с информация, контакти и координация чрез консулствата. Но тя не е длъжна да издирва туристи по списъци на частни компании и да ги прибира със средства от бюджета. Туроператорите събират пари за екскурзии именно защото поемат организацията на пътуването. В тази организация влиза и рискът. Те разполагат със застраховки, резервни маршрути и бюджети за извънредни ситуации.

Иначе казано, когато всичко върви по план, туристическият бизнес печели. Когато нещо се обърка, е редно и той да поеме част от отговорността.

Част от туристическите фирми обявиха на 6 март, че ще сезират Международния съд в Хага, защото организираните туристи са оставени последни. Туроператор с група от близо 100 души в Дубай се оплака, че на седмия ден след началото на атаките по и от Иран все още не знаят кога ще бъдат евакуирани, затова и ще последва жалба в международен съд. Обяснението на външното ни министерство бе, че първите качени в самолетите не са избирани по известност или с връзки. Първо са прибрани основно онези, които са се организирали сами.

„България е втората страна от ЕС, която успя да изведе над 100 души от ОАЕ за три дни”, заяви Ирена Димитрова от Ситуационния център на МВнР.

Факт е, че по време на пътуване могат да се появят всякакви извънредни обстоятелства и туристите трябва да са готови за тях. Например биха могли да си направят застраховка, да имат повече пари в банковите карти, които да служат като буфер, да са намерили контактите на съответните консулства… Държавата може да помогне, дипломацията да отвори врати, а консулствата са длъжни да съдействат. Държавата обаче не е туристически агент, който да държи под ръка самолет за всеки случай.

Сега драмата е дали с отварянето на въздушното пространство отново се отваря и възможността българи да тръгнат на път към Емирствата и другите засегнати страни. От външното министерство препоръчват това да не се прави и надеждата е трудностите с евакуацията да са стреснали мнозина.