Терзиев обвини общински съветници, че поставят под риск европейско финансиране за електротранспорт

Кметът на София Васил Терзиев обвини общински съветници, че поставят под риск 141 млн. евро финансиране. Причината е отложеният доклад за въвеждането на нови тролейбусни и автобусни линии в София. Докладът бе отложен с гласовете на „Спаси София“, ГЕРБ и БСП, с аргумент че е внесен в петък. Според Терзиев обаче е спазен законоустановеният срок от внасяне на доклад четири дни преди разглеждане.

„София имаше възможност да направи следващата стъпка към модернизация на транспорта – с нов електрически подвижен състав и по-добра транспортна мрежа. Вместо това се стигна до отлагане на доклада без аргументи по същество“, заяви Терзиев.

Той призова общинските съветници да подкрепят разглеждането на доклада при следващата възможност.

София има нужда от по-добър транспорт, а не от блокиране на решения. Надявам се следващия път да видим повече отговорност към града и към хората, които разчитат на тази система всеки ден“, заяви той.

