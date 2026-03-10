Иранският конфликт поставя под заплаха приходи от 38 млрд. долара за Турция

Продължаването на иранският конфликт с поне три месеца ще застраши износа на Турция за региона и приходите ѝ от туризъм в размер на 38 милиарда долара, според прогноза на бизнес вестника Ekonomim.

Изданието отбелязва, че износът на Турция за Близкия изток през съседен Иран надхвърля 31 милиарда долара годишно. Регионът също така генерира приблизително 7 милиарда долара приходи от туризъм. Поръчки от страни в региона вече се анулират, пише вестникът.

Според Ekonomim,

най-сериозни смущения са регистрирани в експортните операции с Иран.

На граничните пунктове са се образували километрични опашки, а обемът на стоките, предназначени за Иран, в регионалните складове бързо се увеличава, твърди вестникът. Междувременно турските власти все още не са съобщили за опашки от камиони на иранската граница.

Ekonomim припомня, че

износът на Турция до края на 2025 г. е възлизал на 273.4 милиарда долара,

докато приходите от туризъм са били 65 милиарда долара. „При най-лошия сценарий общите загуби на Турция биха могли да надхвърлят 10% от приходите ѝ от тези два източника“, се посочва в изданието.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран.

Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция, атакувайки цели в Израел. Цели на САЩ в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Ударите срещу Иран убиха неговия върховен лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.