Андрей Гюров обсъди с премиерите на Хърватия и Гърция поскъпването на горивата

Служебният министър-председател Андрей Гюров заяви в Париж на Втората среща на върха по ядрената енергия, че енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за Европейския съюз. Гюров е в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

Според служебния премиер за добре функциониращ европейски енергиен пазар са съществени трансграничните междусистемни връзки, оптимизиране на използването на наличните ресурси и осигуряване на сигурни, гъвкави и устойчиви потоци на електроенергия между държавите членки. Гюров акцентира върху стратегическото значение на ядрената енергетика, ролята ѝ за осигуряване на стабилно и достъпно електроснабдяване и за постигане на климатична неутралност.

Заедно с гръцкия и хърватския премиер, Гюров повдигна въпроса за повишаването на цените на горивата заради конфликта в Близкия изток.

Премиерите на страните се обединиха около тезата, че задълбочаването на двустранното сътрудничество е от ключово значение, за да могат държавите да посрещнат подобни предизвикателства възможно най-подготвени.

В хода на разговора с Кириакос Мицотакис, Гюров благодари на Гърция за техния бърз и положителен отговор на молбата ни за помощ в сферата на въздушната отбрана. Припомняме, че гръцките власти се съгласиха да преместят противовъздушната и противоракетната си система „Пейтриът“ в северна Гърция, за да покрива голяма част и от България. Освен това два гръцки изтребителя F-16 също ще бъдат на разположение, за да пазят въздушното пространство на страната ни.

С хърватския си колега Андрей Пленкович, министър-председателят ни е обсъдил възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в области като дигиталната трансформация, зелените технологии и изкуствения интелект.