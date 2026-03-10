Денят по диагонал – 10 март 2026 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу Иран вероятно ще приключи до няколко дни, но не се очаква това да стане още през тази седмица. Той обясни, че част от най-важните цели са били оставени за по-късен етап и подчерта, че военните задачи на американската операция вече на практика са изпълнени.

Къде е позициониран Радев ще стане ясно едва на първото заседание на новия парламент, смята Елисавета Балобрадова.

Декемврийските протести у нас бяха единствените проевропейски и дясно ориентирани протести в цяла Европа. Това бяха протести на дясната средна класа. Защо Радев не се появи нито веднъж на тези протести?

Пак изпаднахме в предизборна наркомания. При която здравият разум отстъпва изцяло на дивия популизъм и води да поредното превишаване на еднократната доза. Знайни и незнайни политически черноработници се сещат за „хората” не с оригинални идеи, а чрез правене на помен с чужда пита. Бъркат щедро в държавната каца и разхвърлят, без да държат сметка за бюджетните баланси. Това е купуване на избори без никаква, камо ли наказателна, санкция.

Времето на хранене – по-специално избягването на храна три часа преди лягане, може да подобри сърдечно-съдовото и метаболитното здраве.

В едно изследване участниците, които избягвали късното хранене вечер, показали измерими подобрения във всичко – от кръвното налягане до нивата на кръвната захар – без изобщо да променят какво ядат.

Мащабна спецоперация на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) прати десет души в ареста. Те са участвали в две организирани престъпни групи – едната за рекет и насилствено склоняване на жени да проституират и друга за набиране и експлоатиране на момичета за платена любов.

Агенция „Митници“ под контрола на Министерството на финансите започва ежедневен мониторинг на международните пазари на суров петрол и цените на горивата на вътрешния пазар. Това заяви директорът на агенцията Георги Димов по време на извънредното заседание на парламента.

Депутатите изслушват представители на компетентните институции за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и за мерките срещу възможния ценови шок.