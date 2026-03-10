„Информационно обслужване“ надгражда националната система за киберсигурност с подкрепа от USTDA

Американската агенция за търговия и развитие (USTDA) изпрати официално уведомление до българския национален системен интегратор „Информационно обслужване“ за започване по същество на изпълнението на договора за изграждане на национална система за киберсигурност.

Предвижда се центърът за наблюдение за киберсигурност на „Информационно обслужване“, който в момента отговаря за критичната инфраструктура на определени ведомства, да бъде надграден и да се превърне в Национален оперативен център за киберсигурност. Така компанията ще координира действията по превенция, реакция, управление и осигуряване на ефективен механизъм срещу кибер и хибридни атаки на цялата публична администрация в България. Американските партньори вече са осигурили необходимото финансиране, а проектните екипи започнаха необходимите подготвителни дейности.

Администрацията на президента на Съединените американски щати е извършила детайлен преглед

и преценка за ефективността на проекта и приоритетно е осигурила необходимите ресурси за изпълнението му, което е огромен успех за България и „Информационно обслужване“. Оценена е значимостта на планираните дейности, като част от ангажимента за превръщане на страната ни в надежден евроатлантически партньор в областта на киберсигурността. С реализиране на инициативата директно се подкрепя киберкапацитета на държавата за изпълнение на новите европейски изисквания, във вече приетите изменения в Закона за киберсигурност.

Доверието в изградения модел на работа на „Информационно обслужване“, като структура гарантираща киберсигурността на критични работни процеси, информационни системи и администрации в страната, допринася за международното признание на подхода и демонстрира постигнатото ниво на развитие, считат експертите.

„Информационно обслужване“ е българският национален системен интегратор на държавната администрация.

Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. Тя е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия. „Информационно обслужване“ разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 640 експерти в различни области. „Информационно обслужване“ е пълноправен член в асоциацията на най-развитите обществени доставчици на ИКТ услуги в Европа EURITAS.