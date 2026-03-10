РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Необходим е широк консенсус за усъвършенстването на пенсионната система, заяви Хасан Адемов

Хасан Адемов увери, че социалните плащания са гарантирани, Адемов увери, че няма да допусне социални помощи да се използват за влияние върху вота

Необходим е широк консенсус за усъвършенстването на пенсионната система. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на среща с представители на всички национално представителни синдикални и работодателски организации.

Социалният министър пое ангажимент пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система да бъде представена пред социалните партньори. Той припомни, че Народното събрание е възложило изготвянето на такава пътна карта на няколко институции, сред които МТСП, Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

„МТСП е готово с мерките, които искаме да заложим. Очакваме становищата на другите институции“, обясни Адемов. Предложенията се основават на анализи на Икономическия и социален съвет, Националния осигурителен институт и експерти от министерството.

„Амбицията ни е да оставим финализиран вариант на пътната карта на следващия редовен кабинет. Желанието ми е да приключим задачата – не за мен, не за вас, а за гражданите“, допълни министърът.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата, както и с транспонирането на европейската директива за равно заплащане на жените и мъжете.

Пред синдикатите и работодателските организации Адемов представи и основните приоритети на министерството по време на мандата на служебния кабинет – провеждане на честни и свободни избори и подпомагане на уязвимите групи.

Работи се активно и по приемането на наредба за енергийната бедност, която трябва да създаде устойчив механизъм за подпомагане на хората, нуждаещи се от подкрепа.

По-рано днес социалното министерство съобщи, че ще предложи на Министерския съвет отпускането на великденски надбавки за над 1,6 милиона пенсионери.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.