Необходим е широк консенсус за усъвършенстването на пенсионната система, заяви Хасан Адемов

Необходим е широк консенсус за усъвършенстването на пенсионната система. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на среща с представители на всички национално представителни синдикални и работодателски организации.

Социалният министър пое ангажимент пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система да бъде представена пред социалните партньори. Той припомни, че Народното събрание е възложило изготвянето на такава пътна карта на няколко институции, сред които МТСП, Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.

„МТСП е готово с мерките, които искаме да заложим. Очакваме становищата на другите институции“, обясни Адемов. Предложенията се основават на анализи на Икономическия и социален съвет, Националния осигурителен институт и експерти от министерството.

„Амбицията ни е да оставим финализиран вариант на пътната карта на следващия редовен кабинет. Желанието ми е да приключим задачата – не за мен, не за вас, а за гражданите“, допълни министърът.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата, както и с транспонирането на европейската директива за равно заплащане на жените и мъжете.

Пред синдикатите и работодателските организации Адемов представи и основните приоритети на министерството по време на мандата на служебния кабинет – провеждане на честни и свободни избори и подпомагане на уязвимите групи.

Работи се активно и по приемането на наредба за енергийната бедност, която трябва да създаде устойчив механизъм за подпомагане на хората, нуждаещи се от подкрепа.

По-рано днес социалното министерство съобщи, че ще предложи на Министерския съвет отпускането на великденски надбавки за над 1,6 милиона пенсионери.