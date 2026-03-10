Николай Найденов положи клетва като служебен регионален министър

Николай Найденов се закле като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Той заема мястото на подалата оставка Ангелина Бонева, която в края на миналата седмица беше освободена с указ на президента Илияна Йотова.

Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Той бе избран за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24 февруари. Преди това е заемал поста през 2023 и през 2024 година.