РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Николай Найденов положи клетва като служебен регионален министър

Николай Найденов положи клетва като служебен регионален министър

Николай Найденов се закле като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството. Той заема мястото на подалата оставка Ангелина Бонева, която в края на миналата седмица беше освободена с указ на президента Илияна Йотова.

Найденов е дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Има богат професионален опит в инвестиционното проектиране и устройственото планиране. По образование е инженер-геодезист, доктор по научната специалност „Картография“ в УАСГ.

Той бе избран за служебен заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на 24 февруари. Преди това е заемал поста през 2023 и през 2024 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.