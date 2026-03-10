Изтеглиха на случаен принцип номерата на машините за гласуване

Серийните номера на десет машини за гласуване при вота на 19 април, които ще бъдат удостоверявани за съответствие, бяха изтеглени на случаен принцип в Министерството на електронното управление, предаде БТА. На демонстрацията присъстваха представители на ЦИК, Българския институт за стандартизация, Българския институт по метрология, представители на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите.

От Българския институт за стандартизация отговарят за унифициране на процедурите по методите за оценяване на съответствието според изискванията на Изборния кодекс за електронно гласуване. Удостоверяването на хардуера на машините ще бъде отговорност на Института по метрология, а екип от Министерството на електронното управление ще отговаря за определянето на функционалното съответствие на машините.

Министърът на електронното управление Георги Шарков заяви, че ще направи всичко по силите си изборите да бъдат честни и прозрачни. За него най-важно е участието на гражданите, защото, колкото и добре да са подготвени изборите, колкото и комплексно да е тяхното техническо обезпечаване, смисълът от целия процес е хората да упражнят правото си на глас.

Заместник-председателят на “ДПС-Ново начало” Станислав Анастасов обвини Стоил Цицелков, който беше вицепремиер за честните избори, че е замесен в представянето и популяризирането на въпросните машини. Анастасов допълни, че от партията му ще сезират всички органи, които наблюдават изборите.

Шарков му отговори, че той е човекът, който е избран на позицията, която трябва да гарантира сигурността и надеждността на изчислителните ресурси на машините.

По отношение на броя на секциите извън страната, говорителят и заместник-председател на ЦИК Росица Матева коментира, че докато не приключи подаването на заявления за гласуване в чужбина, няма как ЦИК да вземе решение къде и колко секции ще бъдат открити. Тя напомни, че предложения за това се правят от Министерството на външните работи, след като получат заявки от дипломатическите и консулските ни представителства.

Матева обяви и че някои областни администрации вече са подали отрицателни становища по отношение на очакваното от тях изработване на информационни материали за незрящи избиратели. Те са изпратили своя отказ и до ЦИК, и до правителството.