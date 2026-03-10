Сестрата на Ким Чен-ун напразно заплашва САЩ и Южна Корея

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун – Ким Йо-джон, отправи остри критики към Съединените щати и Южна Корея заради провеждането на ежегодните им съвместни военни учения, като предупреди, че всяка заплаха за сигурността на Северна Корея ще доведе до „ужасни последици“.

Без да споменава директно войната с Иран, Ким Йо-джон заяви, че ученията подкопават регионалната стабилност в период, когато „глобалната система за сигурност се разпада бързо и избухват войни в различни части на света заради безразсъдните действия на международни авантюристи“.

Северна Корея традиционно определя съвместните учения на САЩ и Южна Корея като подготовка за инвазия и често използва маневрите като повод да засили собствените си военни демонстрации или ракетни изпитания.