Марин Малчев официално пое Софийската районна прокуратура

Новият ръководител на Софийската районна прокуратура (СРП) Марин Малчев официално встъпи в длъжност, след като бе избран единодушно за титуляр на поста с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. На церемонията по подписването на акта присъстваха още и.ф. главeн прокурор Борислав Сарафов, заместник-главния прокурор Ваня Стефанова, шефът на Софийската апелативна прокуратура Даниела Попова и на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

Сарафов е заявил, че изпитва голямо уважение към труда на магистратите от столичната районна прокуратура, защото те са тези, които се сблъскват с огромен брой казуси и дела и ежедневно осъществяват и прилагат правосъдие. От своя страна, Малчев е уверил, че неговата задача е да създаде условия и да улесни работата на прокурорите и служителите.

Марин Малчев е завършил „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той има над 14 години юридически стаж, като професионалният му път започва през 2013 г. в Софийска районна прокуратура. През 2025 г. е назначен за зам.-шеф на Окръжна прокуратура-София. От юли 2025 г. беше временен ръководител на СРП.

Припомняме, че около изборът на Малчев се завъртя образа на убития Мартин Божанов-Нотариуса, като служебният правосъден министър Андрей Янкулов поиска справка от прокуратурата за това дали Марин Малчев е имал някакви извънслужебни контакти с Нотариуса. В крайна сметка, Колегията го бойкотира с оправданието, че трябва да се мита вътрешния министър и как те са провели задълбочено разследване по случая.

