Мисис България Вселена Мариана Иванова: Елегантност и женственост – комбинацията, която липсва на пазара

В женския месец март запознаваме читателите на БАНКЕРЪ с носителката на титлата „Мисис България Вселена“ за 2026 г. – Мариана Иванова. В разговора си с нея се опитахме да научим повече за характера й, за професионалния й път и за MPInine.

Госпожо Иванова, какви Ваши качества, Ви дадоха увереност, за да се явите на конкурса „Мисис България“?

– Не съм обмисляла да се явявам на този конкурс, докато един ден не получих покана. Тогава се реших не само защото той се е утвърдил през годините, а защото и на него се оценява не само женствеността, но и качества като дисциплина, способност да се балансира между семейния живот и професионалния път. И като семейна жена, с изградена кариера и собствен бизнес, реших, че именно този конкурс най-много отговаря на етапа от живота ми, в който съм в момента.

На първо място поставихте дисциплината. Как развихте това качество?

– Отнема доста време. В по-младите си години не бях толкова дисциплинирана. Това е нещо, което се изгражда благодарение на силното желание на човека да постига резултати. Става лека полека, стъпка по стъпка. И в моменти, в които не искаш да направиш нещо, което знаеш, че е полезно и ще ти помогне да надградиш онова, което знаеш, умееш или притежаваш като качества, просто си го налагаш – казваш си „Трябва“.

По образование сте инженер еколог. С какво химията Ви е помогнала като философия за живота и намирате ли връзка между нея и модата?

– Химията и модата са различни, защото химията е точна наука, а модата се преплита с изкуството. Но когато човек се занимава с природни науки, той се учи да гледа на света около себе си по различен, по-задълбочен начин, като търси научното обяснение – логиката – на всяко явление.

И именно това ми даде химията – във всяко нещо, с което се занимавам, търся фактите, които го обясняват. Чета много за него. Химията е трудна наука и за да бъдат разбрани законите и процесите й, се изисква много труд.

За някои химията е най-трудната наука – излишно е да цитирам министъра на образованието за това по кои предмети на матурата през 2025 г. е била най-голяма концентрацията на слаби оценки…

– На мен ми беше интересна и заради това с удоволствие я избрах да я изучавам. И после, когато се задълбочих в инженерните науки, развих прецизност, която ми помага във всяка една дейност, включително и в модата.

Вие сте преподавала химия в училище. Какво ви даде този контакт с децата?

– Това е една от любимите ми професии, с които съм се занимавала. Много я обичах и ми беше много на сърце. Опитът, който ми даде, определено е свързан с търпение.

Преподавах на ученици в тийнейджърска възраст, а знаете, че с тях човек трябва да има търпение. Освен това трябва много да обича онова, на което иска да ги научи, за да успее да ги запали и те да учат с удоволствие.

Вие имате две деца – момиче на 3 години и момче на 11 години – какви качества и ценности искате да им предадете? И как се решихте да имате две деца?

– Винаги съм искала да имам две деца. Опитвам се да ги възпитам така, че да знаят, че трябва да бъдат честни, да бъдат отговорни. Да ги науча, че човек трябва да застава зад думите и действията си. Това е, което аз се старая да правя в живота ми и на което държа и децата ми, особено синът ми, да следва като принцип.

Синът Ви как възприе победата Ви в конкурса и това че сте Мисис България Вселена?

– Той е доста привързан към мен – като повечето синове към майките си. По време на самия конкурс имаше една част, в която близки хора представят кандидатките и аз си мислех, че той ще се притеснява, че няма да иска да застане пред всички, да вземе микрофона. Но той излезе отпред и обяви, че съм най-добрата майка, която би могъл да има, и че се гордее с мен.

Той се допитва до мен – особено по въпроси, свързани с природните науки, защото знае, че съм се занимавала с това. Търси ме за съвети и за модерното днес занимание сред децата – създаването на съдържание в социалните мрежи.

Как успявате да съчетаете професионалните си ангажименти с грижата за двете деца?

– Отговорът е много добра организация. Премислям кой е най-големият приоритет за деня и с него започвам.

Как се зареждате и какво ви вдъхновява?

– Определено най-зареждащото нещо са книгите и спортът – това са нещата, без които не мога. Вдъхновявам се и когато видя някой друг да е направил нещо красиво и качествено – това ме подтиква да се стремя и аз да бъда по-добра.

Предавате ли тази любов към книгите и на децата си?

– Надявам се. Когато синът ми беше малък, половин година искаше да му чета само една приказка „Вълкът и седемте козлета“, след това любима книжка му стана историята за Маугли.

Синът ви е на 11 години, но вече имате ли представа в каква сфера ще се насочи? Какво му е най-интересно?

– Той има силно изразен интерес към компютрите и към рисуването, в което е самороден талант. Аз съм го учила да рисува – самата аз съм ходила в продължение на години на уроци, но той ме надмина. Сега са много популярни аниме и манга и това са нещата, които синът ми рисува.

Снимката е от фотосесия, правена в Intercontinental Sofia Hotel

Как решихте да се насочите към модата?

– Това е първата ми детска мечта – нещото, от което най-много съм се интересувала от дете. Пътят ми се отклони, но преди две години успях да осъществя тази моя голяма цел и сега се занимавам със създаването на облекла. В този процес виждам естествено проължение на моя личен стил и разбирането ми за женственост.

Правихте ли някакво предварително проучване на пазара, преди да създатете марката MPInine? Не се ли притеснявахте от конкуренцията?

– Определено конкуренцията ме притесняваше, но когато човек наистина харесва нещо, а аз възприемам този бизнес като нещо, което ми носи голямо удоволствие, страхът отстъпва на заден план. Освен това онова, което липсва на българския пазар, са елегантни облекла с доза женственост.

В тази посока със съдружничката ми – Яна Конжагюлова, която има над 20 години опит като дизайнер и производител на висококачествени облекла, искаме да развиваме линията ни – моделите да са за бизнес и за професионална среда, но да са женствени, а не просто строги и в някакъв смисъл скучни.

Предлагате ли абитуриентски облекла?

– Не, такъв тип дрехи се правят с консултации с клиента, по поръчка, а нашата идея е друга – да създаваме дрехи, приложими в ежедневния професионален живот, като, разбира се, ще има и вечерни тоалети – за излизане вечер.

Бихте ли разкрили значението на името на марката?

– Това са моите инициали и девет, което ми е любимата цифра, защото съм родена на 9-то число.

Има ли публична личност, която бихте искали да облечете?

– Не мога да кажа конкретно име, но определено бих се радвала да облечем жена, която излъчва интелект и спокойно присъствие – това за мен е по-важно от самата популярност. Това би подхождало и на профила на марката.

Имате ли някаква рецепта какво прави една дреха елегентна – дали това е материята, цветът или смятате, че когато тя подчертава женствеността, то тя автоматично става такава?

– Модата не е точна наука и при нея не може да се борави с формули, но има няколко неща, които определено се спазват при елегантните облекла – ако направим една дреха в по-неутрален цвят, то при нея можем да заложим на повече женственост, докато при по-силните цветове с характер, там повече трябва да внимаваме с женствените детайли.

На конкурса „Мисис България“ Вие сте била с червена рокля, нали?

– Да, червеното е цвят с характер и съответно кройката беше класическа. Освен това по самата рокля нямаше елементи, защото самият червен цвят е достатъчен аксесоар – няма нужда от повече.

Има ли за бизнес облеклото някакви стандартни цветове?

– Има едни неписани правила – ако срещата е важна и по-сериозна, бих препоръчала по-неутрални цветове като сиво, бежово, бяло или черно – това са цветове, с които човек няма как да сгреши.

Къде човек може да си закупи облеклата?

– Онлайн – през сайта на MPInine. Предлагаме размери от XS до L и ако някой размер е изчерпан, го махаме от сайта.

Организирате ли ревюта с дрехи на MPInine?

– Сега подготвяме една много голяма колекция за Code Fashion в края на март, на която ще има дизайнерски облекла, с много ръчно изработени елементи и дори с ръчно рисувани детайли. Ние създадохме собствен принт на марката и тази шарка ще присъства на повече от два наши модела, които ще бъдат показани на ревюто.

Избирате ли специално манекенките за ревюто?

– Някои от манекенките ги избирам аз, тъй като част от Мисис България, ходя и на други конкурси и познавам доста момичета и искам точно определени лица да представят моделите. Друга част от манекенките са поканени за самото събитие от организаторите на Code Fashion.

За мен е важно да имат излъчване и да са професионалисти. Определено сега не е както е било преди години – с много агенции с професионални модели. В момента дефилират и момичета, които не са били обучавани специално, но пък се справят добре.