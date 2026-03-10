България разполага с достатъчни количества горива, увери шефът на Държавния резерв Асен Асенов

Количествата съхранявани горива са налични, годни за използване и държавата разполага с механизми да реагира при необходимост. Това заяви председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов по време на извънредното заседание на парламента.

Народните представители изслушаха представители на няколко институции за готовността на държавата да осигури горива за населението и индустрията на фона на кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. Освен Асенов, участие в изслушването взеха заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов и особеният търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Румен Спецов.

Асенов съобщи, че при ежемесечното докладване към Европейската комисия България отчита осигуреност от 85 дни при изискване за 90 дни. Общият обем на запасите е около 1,7 млн. тона, като приблизително 780 хил. тона се съхраняват на територията на страната, а около 222 хил. тона – в други държави членки на Европейския съюз.

По данни на агенцията в България се съхраняват 64 453 тона бензин, което осигурява около 30 дни потребление, както и още 11 474 тона в Унгария, Словения и Румъния. Количеството дизелово гориво възлиза на 525 733 тона – достатъчни за около 64 дни, като допълнителни 42 746 тона се намират в Унгария, Словения, Румъния и Гърция.

Резервите включват също 5395 тона реактивно гориво, 656 тона пропан-бутан, 54 724 тона котелно гориво и 356 417 тона суров нефт, от които 173 хил. тона се съхраняват в Италия и Гърция.

По информация от „Лукойл Нефтохим Бургас“ преработката на целия наличен нефт може да отнеме между 23 и 40 дни. Получените горивни продукти биха могли да осигурят потреблението на страната за повече от 90 дни.

Асенов припомни, че Държавният резерв поддържа запаси за около 30 дни с бюджетни средства, а задължените търговски лица са длъжни да осигуряват допълнителни количества за още 60 дни. Част от тези запаси могат да се съхраняват и в други държави членки на ЕС.

При необходимост първо се използват количествата на задължените лица, след което се пристъпва към резервите на държавата. Освободените запаси се продават по пазарен принцип, за да не се нарушава конкуренцията.

Според председателя на агенцията при нужда запасите могат да достигнат до пазара в рамките на между пет и петнадесет работни дни, а ако са съхранявани в чужбина – между 15 и 45 дни. Той допълни, че досегашните проверки потвърждават наличието и качеството на всички съхранявани количества горива.