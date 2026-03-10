Обявени са номинираните за националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинираните за националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г. – първото по рода си признание в България за принос към ограничаването на сивата икономика и насърчаването на прозрачна и конкурентна бизнес среда.

Наградите се връчват ежегодно от 2013 г. и отличават институции, организации, личности и медии с активна роля в борбата със сивата икономика и недекларираната заетост.

Конкурсът се провежда в три категории:

Категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“

Номинирани за 2025 г. са:

Министерството на икономиката и индустрията и Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките – за административната практика по ежеседмичен мониторинг на цените на производител през 2025 г., подпомогнал превенцията на спекулативни практики в периода на подготовка за въвеждане на еврото.

Министерството на труда и социалната политика – за въвеждането на Единния електронен трудов запис , който създава централизирана дигитална система за проследяване на трудовата история и е ключова стъпка в ограничаването на недекларираната заетост.

Министерството на финансите – за Закона за въвеждане на еврото в Република България, който създава правила за прозрачност, защита на потребителите и ограничаване на спекулативни практики при валутния преход.

Категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“

Номинирани за 2025 г. са:

Българската народна банка – за ключовата ѝ роля в процеса по въвеждане на еврото и реализирането на национална информационна кампания, насочена към повишаване на финансовата прозрачност и обществената информираност.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националният статистически институт – за разработването и утвърждаването на нов обхват на регионите за планиране от ниво 2 (NUTS), създаващ по-справедлив достъп до европейски ресурси и по-прозрачна регионална политика.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за активната ѝ роля в ограничаването на недекларираната заетост чрез национални информационни кампании и засилен контрол върху спазването на трудовото законодателство.

Категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“

Номинирани за 2025 г. са:

Bloomberg TV Bulgaria – за последователното експертно отразяване на теми, свързани със сивата икономика, данъчната дисциплина и регулаторната среда.

Българска национална телевизия и предаването „Следите остават" с водещ Богдана Лазарова – за разследванията, разкриващи злоупотреби с арбитражни процедури и финансови измами.

и предаването с водещ – за разследванията, разкриващи злоупотреби с арбитражни процедури и финансови измами. Лора Инджова, предаването „Твоят ден“ по Nova News – за активното поставяне в обществен фокус на проблемите на недекларирания труд, укриването на обороти и нелоялната конкуренция.

Победителите в трите категории ще бъдат определени от експертно жури, съставено от изявени икономисти, общественици и представители на медиите. Те ще бъдат обявени на официалната церемония по връчването на наградите „Икономика на светло“, която ще се проведе вечерта на 12 март 2026 г.