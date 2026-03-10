Обявени са номинираните за националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви номинираните за националните награди „Икономика на светло“ за 2025 г. – първото по рода си признание в България за принос към ограничаването на сивата икономика и насърчаването на прозрачна и конкурентна бизнес среда.
Наградите се връчват ежегодно от 2013 г. и отличават институции, организации, личности и медии с активна роля в борбата със сивата икономика и недекларираната заетост.
Конкурсът се провежда в три категории:
- Категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“
Номинирани за 2025 г. са:
- Министерството на икономиката и индустрията и Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките – за административната практика по ежеседмичен мониторинг на цените на производител през 2025 г., подпомогнал превенцията на спекулативни практики в периода на подготовка за въвеждане на еврото.
- Министерството на труда и социалната политика – за въвеждането на Единния електронен трудов запис, който създава централизирана дигитална система за проследяване на трудовата история и е ключова стъпка в ограничаването на недекларираната заетост.
- Министерството на финансите – за Закона за въвеждане на еврото в Република България, който създава правила за прозрачност, защита на потребителите и ограничаване на спекулативни практики при валутния преход.
- Категория „За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“
Номинирани за 2025 г. са:
- Българската народна банка – за ключовата ѝ роля в процеса по въвеждане на еврото и реализирането на национална информационна кампания, насочена към повишаване на финансовата прозрачност и обществената информираност.
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националният статистически институт – за разработването и утвърждаването на нов обхват на регионите за планиране от ниво 2 (NUTS), създаващ по-справедлив достъп до европейски ресурси и по-прозрачна регионална политика.
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – за активната ѝ роля в ограничаването на недекларираната заетост чрез национални информационни кампании и засилен контрол върху спазването на трудовото законодателство.
- Категория „За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“
Номинирани за 2025 г. са:
- Bloomberg TV Bulgaria – за последователното експертно отразяване на теми, свързани със сивата икономика, данъчната дисциплина и регулаторната среда.
- Българска национална телевизия и предаването „Следите остават“ с водещ Богдана Лазарова – за разследванията, разкриващи злоупотреби с арбитражни процедури и финансови измами.
- Лора Инджова, предаването „Твоят ден“ по Nova News – за активното поставяне в обществен фокус на проблемите на недекларирания труд, укриването на обороти и нелоялната конкуренция.
Победителите в трите категории ще бъдат определени от експертно жури, съставено от изявени икономисти, общественици и представители на медиите. Те ще бъдат обявени на официалната церемония по връчването на наградите „Икономика на светло“, която ще се проведе вечерта на 12 март 2026 г.
Повече информация за номинираните по категории може да намерите тук.