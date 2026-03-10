РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Парламентът се събира извънредно заради кризата с горивата

ГЕРБ внесе в Народното събрание законопроект за лобизма, Парламентът ще заседава извънредно заради кризата в Близкия изток

Парламентът ще проведе извънредно заседание от 13.00 часа днес, 10 март. В дневния ред е включена само една точка – изслушване на служебния министър на финансите, директора на Агенция „Митници“, председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и особения управител на „Лукойл“.

Заседанието е свикано по искане на „ДПС-Ново начало“. Целта е да се провери доколко държавата е подготвена да осигури необходимите количества горива заради кризата, породена от блокадата на Ормузкия проток. Депутатите очакват да получат информация и за мерките, които правителството планира, за да се справи с ценовия шок, предизвикан от ситуацията.

Няколко часа преди началото на заседанието обаче цените на световните пазари рязко се понижиха. Причината е изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който прогнозира, че войната може да приключи до няколко дни.

Към 8:16 ч. майските фючърси на Brent на лондонската борса ICE Futures поевтиняват с 6,07 долара (6,13%) до 92,89 долара за барел. В понеделник цената им се беше повишила с 6,27 долара (6,76%) и достигна 98,96 долара за барел.

По същото време априлските фючърси на WTI на електронната търговия на Нюйоркската стокова борса NYMEX поевтиняват с 6,19 долара (6,53%) до 88,58 долара за барел, след като в предходната сесия бяха достигнали 94,77 долара за барел.

Така цените на петрола се понижават след като в понеделник достигнаха най-високите си стойности за повече от три години, когато и двата основни сорта се търгуваха около 120 долара за барел.

