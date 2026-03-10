„Ново начало“ се застъпи за вдигането на заплатите в „Български пощи“

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Ново начало“ се застъпи за служителите на „Български пощи“, които искат увеличение на заплатите с 5 процента. В свое съобщение формацията на Делян Пеевски настоява служебното правителство да отговори на исканията им „незабавно“.

„Ако то няма воля да го направи, „ДПС – Ново начало“ ще внесе такова конкретно предложение“, допълват от партията.

Между 70 и 80% от служителите в пощенските клонове получават минимална заплата, която бе вдигната до 620 евро от 1 януари. Според „ДПС – Ново начало“ „безспорно това е един от най-ниско платените сектори“.

В понеделник бяха организирани няколко демонстрации от КНСБ, включително в „Български пощи“, в градския транспорт на Варна, Русе и София, както и в пътната агенция с искане за по-високи заплати.

