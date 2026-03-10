Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща войната да спре до дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че операцията срещу Иран вероятно ще приключи до няколко дни, но не се очаква това да стане още през тази седмица. Той обясни, че част от най-важните цели са били оставени за по-късен етап и подчерта, че военните задачи на американската операция вече на практика са изпълнени.

Тръмп посочи също, че Иран е силно отслабен във военно отношение – страната няма действащ военноморски флот, комуникациите ѝ са нарушени, а военновъздушните ѝ сили не функционират. Според него САЩ се движат значително по-бързо от първоначално обявения срок за операцията, който е бил около четири–пет седмици.

Междувременно заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гариб Абади съобщи, че няколко държави – сред които Русия, Китай и Франция, са се обърнали към Техеран с предложения за прекратяване на огъня. По думите му основното условие за подобна стъпка е гаранция, че нападенията срещу Иран няма да се повторят.

Изявлението на Тръмп оказа влияние и върху петролните пазари. Цената на американския суров петрол първоначално се повиши до 119 долара за барел, но след думите му за възможен край на конфликта се понижи до около 89 долара за барел.

Финансовите пазари в САЩ също реагираха. Индексът S&P 500 успя да възстанови по-ранните си загуби и в края на деня нарасна с 0,83% до 6795,99 пункта. Dow Jones Industrial Average се покачи с 239,35 пункта и достигна 47 740,80 пункта, след като през предходната седмица отбеляза най-сериозния си седмичен спад от почти година.

Технологичният индекс Nasdaq Composite също приключи на положителна територия, като се повиши с 1,38% до 22 695,95 пункта. Така пазарите направиха рязък обрат спрямо по-ранното понижение през деня, когато Dow Jones беше паднал с близо 900 пункта, а S&P 500 и Nasdaq губеха около 1,5 процента.