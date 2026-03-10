Предлагат глоби за безотговорни родители и връщане на повтарянето на първи клас

Да бъдат въведени административни и финансови санкции за родители, които не съдействат на училището или не осигуряват редовното присъствие на децата си.

Това е едно от предложенията за промяна в образователната система, за което настояват от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, каза в предаването на БНР Варна „Post FACTUM“ председателят на синдиката Юлиян Петров.

Родителите са важни партньори в образованието, но когато липсва отговорност, трябва да има механизми за мотивация, включително санкции, категоричен е той.

По думите на Петров идеята се основава на европейски и световни практики.

Родителите трябва да носят отговорност за това, че децата им нямат необходимото възпитание за спазване на правила, посочи той.

Според него друг проблем, който трябва да намери своето законово решение, е родителите да знаят мястото си в образователния пиедестал и да не превишават правата си, като търсят недостатъци на учителите.

Петров е на мнение, че учителите трябва да имат повече свобода в действията, за да има по-добри резултати.

Необходимо е държавата да осигури повече автономия на учителите и да работи за повишаване на авторитета им в обществото, каза той.

Синдикалистът обърна внимание на друго често срещано явление – професионалното прегаряне сред учителите. Той припомни, че професията е сред най-натоварените, а очакванията към преподавателите са изключително високи.

Синдикатът представи цял пакет от предложения за реформи в българската образователна система. Сред тях са промени в учебните програми, въвеждане на нов учебен предмет „Добродетели и религия“, връщане на оценките в началния етап, както и възможност учениците да повтарят първи клас.

По думите на Петров идеите са част от по-широк пакет реформи, които са процес на очакване след неприетите промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Петров е на мнение, че служебното правителство трудно би могло да поеме отговорността за дълбоки реформи в сектора, тъй като основните му приоритети в момента са провеждането на избори и организацията на националните външни оценявания. Образователната система има нужда от реформи, но и от национален консенсус за качеството на българското образование и ролята на учителя, посочи той.

Според синдиката средствата за образование трябва да достигнат поне 6% от Брутния вътрешен продукт, докато в момента са около 4%.

Петров посочи, че се очакват и нови преговори за увеличаване на учителските заплати, които по колективен трудов договор трябва да продължат да растат. Засега обаче такива разговори не могат да се водят заради липсата на приет държавен бюджет, каза той

Да бъде намален броят на учениците в клас, както и отпадане на външното оценяване след четвърти и десети клас, са други предложения, които ще бъдат разгледани.