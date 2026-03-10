Премиерът Андрей Гюров разговаря с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман

Напредъка на България по присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие обсъдиха министър-председателят Андрей Гюров и генералният секретар на Организацията Матиас Корман.

Двамата се срещнаха в рамките на Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж.

В хода на разговора министър-председателят Гюров подчерта, че членството на страната ни в ОИСР остава стратегически национален приоритет. Премиерът изтъкна ангажираността на правителството да гарантира приемственост в политиката и да допринесе активно към усилията за приключване на техническата фаза на процеса на присъединяване възможно най-скоро през текущата година. Целта е страната ни да получи до края на 2026 г. официална покана за присъединяване към Организацията.

Премиерът Андрей Гюров отбеляза, че служебното правителство е ангажирано да работи в тясно сътрудничество с Народното събрание за придвижване и приключване на възможно най-голям брой законодателни досиета, свързани с препоръките на ОИСР, в оставащия период до предстоящите парламентарни избори през април.

Министър-председателят изрази благодарност към генералния секретар Матиас Корман за неговата лична подкрепа за присъединяването на България към ОИСР. Андрей Гюров изтъкна готовността на страната ни да продължи да работи в тясно партньорство с Организацията и изрази очакване за подкрепа от страна на Секретариата за успешното приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите на ОИСР.