На този етап смятаме да не се откриват секции за вота в Близкия изток, съобщи Надежда Нейнски

Служебният министърът на външните работи Надежда Нейнски съобщи, че за предстоящия парламентарен вот на 19 април няма да бъдат разкривани избирателни секции в държавите в зоната на конфликта в Близкия изток:

„На този етап решението е да няма откриване на секции, като считаме, че ще бъде застрашен животът на хората. Струпването на групи хора винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително.

Разбира се, ще се следи ситуацията, както виждате, тя е особено динамична, но на този етап смятаме, че не може интересът в момента за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там, така че на този етап смятаме да не се откриват“, посочи Нейнски.