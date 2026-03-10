Най-добрият начин да ядете яйца за максимално усвояване на витамин D, според диетолози

Но не е достатъчно просто да добавите яйца към менюто си – начинът, по който ги ядете, също има значение. Тъй като витамин D е мастноразтворим витамин, комбинирането на яйцата с източник на мазнини помага за по-доброто му усвояване.

Независимо дали са на очи или бъркани, ако ги ядете по този начин, можете да увеличите усвояването му.

Той е изключително важен хранителен елемент и хормон, който играе ключова роля за правилното функциониране на организма. Важен е за много аспекти на здравето, включително укрепването на костите и подпомагането на метаболитната, хормоналната и имунната система.

Ако искате да получите максимално количество витамин D от яйцата, най-добрият начин е да ги комбинирате със здравословни мазнини.

Витамините се разделят на две основни категории:

водоразтворими

мастноразтворими

Водоразтворимите витамини, като витамин C и витамините от група B, се разтварят във вода и се абсорбират директно в кръвта по време на храносмилането.

Мастноразтворимите витамини обаче действат различно.

„Мастноразтворимите витамини, като витамин D, се нуждаят от хранителни мазнини, за да бъдат правилно усвоени и използвани от организма“, обяснява диетологът Тоби Амидор.

Някои хора изхвърлят жълтъка и ядат само белтъка, но така се губи почти целият витамин D. Освен това жълтъкът естествено съдържа мазнини, които помагат на организма да усвои този витамин.

Освен това мазнините могат да помогнат на организма да усвои и други мастноразтворими витамини, които често се комбинират с яйца, например:

гъби (витамин D)

моркови (витамин A)

спанак (витамин K)

„Жълтъците са един от малкото естествени източници на витамин D. Тъй като той е мастноразтворим, комбинирането на яйца със здравословни мазнини – като авокадо или зехтин помага на организма да го използва по-ефективно“, казва диетологът Джейми Лий Макинтайър.

Поръсете семена

Добавете чиа или ленено семе върху яйцата или гарнитурата за хрупкавост и здравословни мазнини.

Комбинирайте с мазна риба

Яйца със сьомга (например пушена) осигуряват още мазнини и допълнителна доза витамин D.

Други източници на витамин D

Въпреки че яйцата са полезни, те не трябва да бъдат единственият ви източник на витамин D. Тъй като малко храни го съдържат естествено, най-добре е да използвате разнообразен подход.

Други начини да поддържате здравословни нива на витамин D:

Мазна риба

Сьомга, скумрия, сардини и пъстърва са сред най-богатите естествени източници.

Обогатени храни

Много храни съдържат добавен витамин D, например:

краве мляко

растителни млека

портокалов сок

някои зърнени закуски

Гъби

Някои гъби, особено тези, които са изложени на UV светлина по време на отглеждането, съдържат витамин D.

Слънчева светлина

Кожата произвежда витамин D при излагане на слънце. 10–15 минути слънце няколко пъти седмично могат да помогнат за поддържане на нормални нива. За да се намали рискът от увреждане на кожата, избягвайте продължително излагане в часовете със силно UV лъчение и използвайте слънцезащита.

Хранителни добавки с витамин D

Ако не успявате да си набавите достатъчно чрез храна и слънце, добавките могат да помогнат. Обикновено се препоръчва витамин D3, защото по-ефективно повишава нивата му в кръвта. Винаги се консултирайте с лекар, преди да започнете нова добавка.

