Предстои пореден протест под надслов: "СарафOFF, уволнен си! Операция Нищожен 3''

„Правосъдие за всеки“ и „Студенти против мафията“ организират поредния протест за смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов днес, 10 март, от 18:30 чaса. Демонстрацията ще се проведе пред Съдебната палата под мото „СарафOFF, уволнен си! Операция Нищожен 3“, ден преди заседението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Очаква се последна точка от дневния ред на заседанието да включва определяне на изпъляващ функциите главен прокурор.

„Властта в България е в състояние на дълбока криза, тъй като държавата ни функционира без легитимен главен прокурор. Проблемът не е създаден от закона, а от отказа той да бъде приложен. И от арогантността на едно лице, което е узурпирало поста, подсилвана от безнаказаността на политически лидери, управляващи явно или в сянка вече почти 20 години. Същото това лице се превърна в символ на модела на Осемте джуджета, известен още като Семейството. Паралелна власт, подчинена на корпулентни политици. В една правова държава временната власт не може да се превръща във вечна, както мнозинството във ВСС чрез процедурни хватки се опитва да ни наложи. Борислав Сарафов продължава да заема поста изпълняващ функциите на главен прокурор, противно на закона. Личността на един човек се превръща в залог за функционирането на правовата държава в България. Нито една институция не може да бъде поставяна в зависимост от едно лице, пък било то и последното джудже. Нито една власт не може да съществува без срок, без мандат и без легитимност“, заявяват организаторите на протеста.

Те призовават прокурорската колегия да действа поне веднъж в името на обществото и на институцията, която представлява, а магистратите да не мълчат. „Ако върховенството на правото е ценност, която защитавате, днес е моментът да заявите позиция. Знаем, че голяма част от Вас всекидневно се борят с модела на Осемте джуджета и сме готови да Ви подкрепим“, обръщат се към магистратите инициаторите на протеста.