Премиерът Гюров ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж

Гюров очаква добра организация за честни избори от областните управители, Провежда се извънредна среща при премиера заради ситуацията в Близкия изток, Гюров увери, че страната ни разполага с достатъчни запаси от горива

Премиерът Андрей Гюров ще участва във Втората среща на върха по ядрената енергия. Събитието ще се състои на 10 март в Париж.

Целта на събитието е да бъде засилено международното сътрудничество по въпросите на развитието на сигурна и безопасна ядрена енергия за граждански цели в условията на нарастващи нужди от електричество, необходимост от преминаване към нисковъглеродна икономика и стремеж за постигане на енергиен суверенитет.

В рамките на форума, по покана на френския президент Еманюел Макрон, премиерът Гюров ще участва и в среща на европейските лидери, на която ще бъде обсъден европейският подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа

Министър-председателят ще бъде придружен от министъра на енергетиката Трайчо Трайков.

