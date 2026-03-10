Радев призова правителството да си извади главата от пясъка и да признае, че ни чакат нелеки изпитания

Бившият президент Румен Радев заяви, че според него управляващите подвеждат обществото. По думите му миналата година хората са били уверявани, че въвеждането на еврото няма да доведе до поскъпване, а сега властите омаловажават риска за страната след ударите срещу Иран.

„Правителството трябва да си извади главата от пясъка и откровено да признае, че ни очакват нелеки изпитания. Домакинствата вече изнемогват след сметките от първите два месеца. Малкият бизнес изнемогва. Правителството трябва да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, горива и газ“, подчерта Радев.

Той смята още, че управляващите трябва да проследят целия процес на ценообразуване на електроенергията – от производството до крайните потребители.

Радев изрази надежда, че държавите от Г-7 ще освободят резерви, за да ограничат поскъпването на петрола. По думите му свикването на Консултативен съвет за национална сигурност е в правомощията на Илияна Йотова, но преди това изпълнителната власт трябва да направи подробен анализ на ситуацията.

„Европа е най-голямата жертва. Инфлацията тръгна нагоре, има риск от тероризъм“, добави бившият държавен глава.

Румен Радев заяви още, че формацията му (бел. ред. – „Прогресивна България“) ще представи кандидатските си листи и програмата си в рамките на законово установения срок. Той отговори на критиките на опонентите си, като попита защо тези, които най-силно настояват той да обяви листите, все още не са представили своите. „Не съм се крил. Ще участвам в листите. Ще бъда в парламента, а не от дивана“, каза той в заключение.