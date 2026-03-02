Румен Радев отива на изборите с коалицията „Прогресивна България“

Доскорошният президент Румен Радев ще се яви на предсрочните парламентарни избори на 19 април с коалиция “Прогресивна България”, съобщи обществената телевизия. Във формацията участват още “Политическо движение Социалдемократи”, представлявано от Елена Нонева, “Социалдемократическа партия”, представлявана от Тодор Барболов и “Движение нашия народ”, представлявано от Атанас Калчев.

Вместо Радев за регистрация в Централната избирателна комисия отидоха Гълъб Донев и Димитър Стоянов, които ще са част от политическия проект.

От пост на Румен Радев във “Фейсбук” се разбра, че Донев и Стоянов са съпредседатели на коалицията.

“Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава”, пише експрезидентът, добавяйки, че ще се бори за „категорична победа“.

По-рано днес “ДПС-Ново начало” и “БСП-Обединена левица”, с новия си лидер Крум Зарков, се регистрираха за предстоящите парламентарни избори.