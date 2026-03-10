Правилната цел ли са 10 000 крачки на ден?

През 1965 г. японска компания пуска първия носим крачкомер, наречен Manpo-Kei, което се превежда като „10 000 крачки“. Проучване показва, че „магическото число“ е по-ниско, отколкото си мислите.

Светът на здравето и фитнеса е пълен с подобни произволни показатели, въпреки че изследванията често казват друго. Произходът на някои от тези числа може да бъде изненадващ.

…И това е всичко. Оттогава просто сме се придържали към това число.

Няма реална научна основа зад него. То е просто кръгло число, което е лесно за запомняне и разбиране. Целта на крачкомера е била добра – да насърчи хората да бъдат по-активни и да се стремят към дневна цел за движение. Но самата цел всъщност не е била подкрепена с научни доказателства.

Какво показват новите изследвания

Последните проучвания се опитват да определят оптималния брой крачки на ден за добро здраве. С популярността на носими устройства като Apple Watch, Garmin и Fitbit вече има огромно количество данни за анализ.

Систематичен преглед на Ding и колеги анализира 57 различни изследвания, за да направи извод за идеалния брой крачки на ден.

Проучването установява, че 7 000 крачки, а не 10 000, са оптималният брой за положителни здравни резултати.

Разбира се, това не означава, че 10 000 крачки са лоша цел. Просто означава, че здравните ползи започват да се изравняват около 7 000 крачки.

Най-голямата промяна идва от 2 000 до 7 000 крачки

Най-голямото подобрение в здравето се наблюдава, когато човек увеличи активността си от около 2 000 до 7 000 крачки дневно. Средно това е свързано със:

47% по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина

25% по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания

38% по-нисък риск от деменция

22% по-нисък риск от депресия

28% по-нисък риск от падания при възрастни хора

37% по-нисък риск от смърт от рак

14% по-нисък риск от диабет тип 2

Ползите не спират при 7 000 крачки, но не са толкова драматични. Това е подобно на разликата между 8 и 9 часа сън.

Тези данни са корелационни, което означава, че не може със сигурност да се твърди, че повече ходене директно причинява тези подобрения. Възможно е просто по-здравите хора да ходят повече.

Човек, който е болен, изпитва болка или има хронично заболяване, естествено ще прави по-малко крачки. Въпреки това, последователните резултати от 57 различни проучвания и множество здравни показатели подсказват, че връзката вероятно е реална.

Технологиите и „играта“ във фитнеса

Превръщането на фитнеса в игра чрез технологиите има както положителни, така и отрицателни страни. Страхотно е да имате цели, серии от успешни дни и виртуални награди. Това дава структура и конкретика на ежедневието ви.

Вместо просто да казвате „искам да бъда по-здрав“, вече имате ясна цел.

Но ако започнете да се чувствате като провал всеки път, когато не достигнете тази цел, това може да доведе до негативни последствия. Ако сте свикнали да приемате 9 999 крачки като провал, позволявате на число без научна основа да определя как се чувствате за здравето си.

Новите изследвания ви дават възможност да преосмислите целта си.

Трябва ли да се откажете от целта от 10 000 крачки?

Не непременно.

Това все още е отлична цел за хората, които могат да я постигнат, а изследванията показват, че ползите продължават и над 7 000 крачки.

Но ако 10 000 крачки ви изглеждат твърде много, знайте, че не е необходимо да достигате това число, за да получите реални здравни ползи.

Науката не изисква 10 000.

Тя просто изисква да започнете да се движите.

