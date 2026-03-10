Shell се разделя с марката Jiffy Lube International в сделка за 1.3 млрд. долара

Shell plc се съгласи да се раздели с марката Jiffy Lube International и дъщерната компания Premium Velocity Auto в сделка с инвестиционната фирма Monomoy Capital Partners за 1.3 млрд. долара. Като част от сделката американското подразделение на Shell – Pennzoil Quaker State Company – ще продължи да доставя смазочни продукти на новия собственик по дългосрочен договор.

Продажбата включва марката Jiffy Lube и мрежа от сервизи за автомобилна поддръжка. Част от тях се управляват от независими франчайз партньори, а други – директно от Premium Velocity Auto.

Сделката е част от стратегията на главния изпълнителен директор на Shell Уейл Сауън да намали разходите и да продаде активи, които не са основни за бизнеса на компанията. Целта е средствата да бъдат насочени към по-печеливши инвестиции и така Shell да намали разликата в пазарната си оценка спрямо американските си конкуренти.

В рамките на тази стратегия компанията разглежда и продажбата на дялове в петролни находища в Бразилия и в проект за природен газ в Австралия. Наскоро обаче бе отменена сделка за продажба на част от активите ѝ в Северно море.

От Shell посочват, че Jiffy Lube е била част от бизнеса им със смазочни продукти в САЩ повече от 20 години. Въпреки продажбата, САЩ остават ключов пазар за компанията, която развива дейност във всички 50 щата – от добив на петрол в дълбоки води до продажба на горива на бензиностанции.

Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2026 г., след като получи необходимите регулаторни одобрения.