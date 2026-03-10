РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Shell се разделя с марката Jiffy Lube International в сделка за 1.3 млрд. долара

Shell се разделя с марката Jiffy Lube International в сделка за 1.3 млрд. долара

Shell plc се съгласи да се раздели с марката Jiffy Lube International и дъщерната компания Premium Velocity Auto в сделка с инвестиционната фирма Monomoy Capital Partners за 1.3 млрд. долара. Като част от сделката американското подразделение на Shell – Pennzoil Quaker State Company – ще продължи да доставя смазочни продукти на новия собственик по дългосрочен договор.

Shell се разделя с марката Jiffy Lube International в сделка за 1.3 млрд. долара

Продажбата включва марката Jiffy Lube и мрежа от сервизи за автомобилна поддръжка. Част от тях се управляват от независими франчайз партньори, а други – директно от Premium Velocity Auto.

Сделката е част от стратегията на главния изпълнителен директор на Shell Уейл Сауън да намали разходите и да продаде активи, които не са основни за бизнеса на компанията. Целта е средствата да бъдат насочени към по-печеливши инвестиции и така Shell да намали разликата в пазарната си оценка спрямо американските си конкуренти.

Venture Global печели арбитражното дело срещу Shell

В рамките на тази стратегия компанията разглежда и продажбата на дялове в петролни находища в Бразилия и в проект за природен газ в Австралия. Наскоро обаче бе отменена сделка за продажба на част от активите ѝ в Северно море.

От Shell посочват, че Jiffy Lube е била част от бизнеса им със смазочни продукти в САЩ повече от 20 години. Въпреки продажбата, САЩ остават ключов пазар за компанията, която развива дейност във всички 50 щата – от добив на петрол в дълбоки води до продажба на горива на бензиностанции.

Shell се разделя с марката Jiffy Lube International в сделка за 1.3 млрд. долара

Очаква се сделката да бъде финализирана през втората половина на 2026 г., след като получи необходимите регулаторни одобрения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.