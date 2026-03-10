Въпросът със смяната на и.ф. главен прокурор не е политически, подчертава министър Янкулов

Въпросът за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически и не бива да бъде предмет на политически договорки. Това заявява служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук.

Според него решението на този проблем не трябва да се отлага с аргумента за бъдещо преразпределение на политическите сили. По думите му, става дума за възстановяване на „обикновена нормалност“ в работата на правосъдната система.

„България трябва да има изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за когото няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори за предполагаеми доказателства за корупция на българския европейски прокурор“, посочва Янкулов.

Той отбеляза, че българската прокуратура не е повдигнала обвинение за корупция срещу българския европейски прокурор и постави въпроса за сериозността на подобни твърдения. А темата остава без коментар от страна на главния и градския прокурор, които са пряко засегнати.

„Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва час по-скоро да бъде преустановено“, казва още служебният правосъден министър.

Преди ден от Министерството на правосъдието съобщиха, че Янкулов е изразил институционална подкрепа към всеки магистрат, който е готов открито да говори за зависимости и криминално влияние в съдебната система.