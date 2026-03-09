Сливи за смет - Янкулов ще подкрепи всеки магистрат, говорещ за зависимости

Правосъдният министър Андрей Янкулов обяви поход срещу зависимостите в съдебната система и предложи институционална покрепа на всеки магистрат, дръзнал да се опълчи срещу зависимостите и влиянието в съдебната система, съобщават от министерството на правосъдието.

Екипът на министъра е декларирал своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система.

В подписката, в която се включват магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към всички граждани и професионални общности „да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието“.

Припомняме, че в края на февруари 15 прокурори излязоха с отворено писмо в защита на уволнения окръжен прокурор на Плевен Владимир Николов, който публично настоя прокуратурата да е независима от външни и вътрешни влияния. Той призова и да се изсветлят и решат казуси, свързани с „Осемте джуджетата“, с „Мартин – Нотариуса“. В същото време се чуха гласове, които обвиниха Николов в подкрепа на предишния главен прокурор Иван Гешев.

От новата гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система заявяват:

„Подкрепяме всеки магистрат, който открито говори за нередности и проблеми в съдебната власт. Истината укрепва държавността. Категорично се противопоставяме на всякакви форми на натиск, сплашване и организирано очерняне на магистрати и активни граждани. Няма да приемем злоупотреба с институционална власт, манипулативни кампании и опити за заглушаване на неудобната истина. Всеки такъв акт е директна атака срещу върховенството на закона“.

Инициативата привлича публично внимание на фона на последната информация, че временно отстраненият български европрокурор Теодора Георгиева е получила защита, включително охрана от МВР, като подател на сигнал, свързван със заплахи и натиск от висши прокурори и политически лидер. Преди ден, в интервю за „Нова телевизия“ Георгиева обясни по повод изтекли записи от нейна среща през 2020 г. с Петьо Петров, че жената на него в действителност е тя, но не се виждала Емилия Русинова – наскоро избраната за градски прокурор на София. По думите на Георгиева именно Русинова организирала срещите с Петров в ресторант „Осемте джуджета“ с цел заснемането и по-късното й злепоставяне.

По-рано днес Председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова и Янкулов обсъдиха нападките срещу съда от държавното обвинение и евентуални изменения в Закона за съдебната власт по отношение на провеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.