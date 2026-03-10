Европейският парламент отличи Зеленски, Меркел и U2 с новия Европейски орден за заслуги

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви имената на първите лауреати на новосъздадения Европейски орден за заслуги – признание за значителния принос към европейската интеграция и насърчаването и защитата на европейските ценности.

Предложенията бяха направени от държавните и правителствените ръководители, председателите на националните парламенти и председателите на институциите на ЕС.

Орденът има три степени: член на ордена, почетен член и изтъкнат член.

Най-високото отличие получиха президентът на Украйна Володимир Зеленски, бившият германски канцлер Ангела Меркел и бившият президент на Полша Лех Валенса.

Сред отличените със следващата по ранг награда са президентът на Молдова Мая Санду, държавният секретар на Ватикана Пиетро Паролин и бившият президент на Финландия Саули Нийнистьо.

В категорията „член на ордена“ бяха отличени гръцката баскетболна звезда Янис Адетокумбо, основателят на хуманитарната организация World Central Kitchen Хосе Андрес, както и четиримата членове на U2. Фронтменът на групата Боно е известен с благотворителните си инициативи и от години публично подкрепя европейската интеграция. По време на концерт през 2018 г. той предупреди, че Европейският съюз е изправен пред сериозни предизвикателства и призова за неговата защита.

Критики срещу награждаването на Меркел

Отличаването на Меркел предизвика и критики. Когато Роберта Мецола обяви името ѝ сред наградените, в залата се чуха освирквания. Съпредседателят на парламентарната група на левите Мартин Ширдеван определи решението за спорно.

По думите му, награждаването на политик, „наложил социални съкращения, задълбочил неравенствата и пренесъл политика на строги икономии от Германия към Гърция“, не е най-подходящият избор за подобно отличие.