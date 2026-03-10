РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Задържаха украински лейтенант и войник заради предполагаем шпионаж

Двама пенсионирани военни – лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи” и войник от десантно-щурмовите войски на украинската армия – са задържани в началото на годината – на 12 януари – по подозрение в шпионаж близо до военен обект на територията на България, съобщава БТА. Това е станало ясно по време на днешното заседание в Софийския градски съд за изменение на мярката за неотклонение и на двамата. Срещу тях се води дело за „престъпления против републиката“.

Лейтенантът – Олегсий Тимофеев е пенсиониран поради раняване и е признат за инвалид. 41-годишният Тимофеев е неосъждан, с висше образование със специалности – архитектура, мениджмънт и икономическа безопасност. Той е заявил пред съда, че до започване на войната е бил директор на строителна фирма.

Неговият съратник Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на Украйна и също е пенсионер по болест, тъй като има шрапнел в главата, който още не е изваден. Той не е осъждан и е самонаето лице, като купува онлайн телевизори и радиотехника, след това изважда радиодетайлите от апаратите и ги препродава. Няма регистрирана фирма, но има сключен договор с украинска компания.

Адвокатът на Зозуля поиска от съда удостоверяване на медицинското му състояние, тъй като постоянно получавал припадъци и повръщал в следствения арест. Същото искане бе направено и за Тимофеев с оглед травмата, която има.

Съдът прие искането на защитата и делото беше отложено за 17 март. Обвиняемите отказаха да коментират наказателните си производства.

