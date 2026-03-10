Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери

Служебният кабинет ще разгледа в сряда предложение за отпускане на великденски надбавки за над 1,6 милиона пенсионери по повод предстоящите празници. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Предвижда се по 50 евро допълнително да получат пенсионерите, чиито пенсии или сборът от пенсиите им заедно с добавките и компенсациите е до 390,63 евро включително, колкото е линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, при които общият размер на пенсията с добавките е между 390,64 евро и 620,20 евро включително, което съответства на размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Предложението се внася от служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на различни варианти. От социалното министерство отбелязват, че работата по темата е започнала още в първия ден от мандата на служебния кабинет.

На 20 февруари Националният осигурителен институт е представил разчети по искане на МТСП, като са били подготвени десет варианта за подпомагане на най-уязвимите групи. Направен е и анализ на възможностите на държавата в условията на липса на приет бюджет.

Министър-председателят Андрей Гюров е координирал и следял работата по подготовката на предложението, посочват още от ведомството.

Необходимите средства за изплащането на надбавките възлизат на около 57,8 млн. евро, които ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.

Междувременно от „ДПС – Ново начало“ внесоха проект на решение, с което предлагат великденска добавка от 55 евро за пенсионерите с пенсии под прага на бедност.