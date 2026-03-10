Войната в Иран е принудила японски доставчици на авточасти да се обърнат към „Русал“

Смущенията в търговията с алуминий, причинени от разрастващия се конфликт в Близкия изток, са подтикнали няколко японски производители на авточасти да преговарят с руския гигант United Co. Rusal International („Русал“), твърдят запознати с въпроса лица. Преговорите за закупуване на първични леярски сплави – смеси, които включват алуминий и се използват в автомобилната индустрия за части като джанти, блокове на двигатели и глави на цилиндри – се водят от около седмица, допълват източниците. И предполагат, че някои сделки може да бъдат финализирани в кратки срокове.

Няколко южнокорейски производители на авточасти също водели преговори с „Русал“. Както японските, така и корейските компании проучвали също възможности в Индия и други азиатски държави.

Алуминиевите продукти на „Русал“ не са обект на конкретни санкции, но някои купувачи, включително японски фирми, доброволно се отказаха да купуват от руския гигант, след като Русия нахлу в Украйна през 2022 година. Сегашният обрат е изненадваща промяна от тази позиция, която подчертава въздействието на прекъсванията в Персийския залив върху пазарите на суровини. Регионът има около 10% дял в световното производство на алуминий.

Няколко фабрики в региона са ключови доставчици на сплавта, известна като PFA. Обединените арабски емирства и Бахрейн са двата най-големи производители на алуминий в Персийския залив, докато Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain са основни износители за Япония и Южна Корея.

Войната наруши доставките през Ормузкия проток, засягайки както енергийните, така и насипните пратки. От началото на американските и израелските удари срещу Иран, Aluminium Bahrain обяви форсмажорни обстоятелства, докато Emirates Global Aluminium забави някои товари.

„Русал“ пренасочи продажбите си към Азия през последните четири години, тъй като европейските клиенти, които преди войната в Украйна запълваха около 50% от търсенето, се отдръпнаха. Продажбите за Европейския съюз намаляха допълнително, след като блокът наложи квоти за руски алуминий през 2025 година.

Южна Корея е една от дестинациите, които са приемали руския метал и сплави, като годишните обеми тази година се очаква да са малко под 500 000 тона, твърдят добре информираните източници. И допълват, че всяко окончателно решение на японските компании да купуват от „Русал“ ще изисква както търговска, така и геополитическа оценка.

Производителите вероятно ще поискат и дългосрочни споразумения за необходимите спешни доставки. Някои доставчици на японски клиенти вече са задържали пратките от началото на войната в Залива, надявайки се да продават на по-високи цени. Един от тях – „Рио Тинто груп“ – прекрати миналата седмици преговорите с потребители от Япония за доставките на първичен алуминий за второто тримесечие и оттегли първоначалната си оферта за премия от 250 долара на тон.

Цената на лекия метал достигна най-високото си равнище за последните почти четири години през този месец след ескалацията на военните действия в Близкия изток.

Купувачите на алуминий от Съединените щати също се надпреварват да си осигурят алтернативни източници на доставки. Страната, която е средище на голяма автомобилна индустрия, разчита в голяма степен на внос, като Близкия изток е доставил близо една пета от метала си през 2025 година.