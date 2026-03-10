Тръмп избира между Рубио и Ванс за президентските избори през 2028 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да реши кого от двамата си служители в администрацията – вицепрезидента Джей Ди Ванс или държавния секретар Марко Рубио – да подкрепи като потенциален кандидат на републиканците на изборите през 2028 г., отблязва Wall Street Journal.

Според вестника, Тръмп е попитал присъстващите дали да подкрепя Ванс или Рубио на спонсорско събитие в голф клуба си Мар-а-Лаго. Според изданието, цитирайки присъстващите на срещата, „гостите аплодирали Рубио по-силно“.

Междувременно,

близките до двамата политици ги смятат за приятели,

отбелязва Wall Street Journal, а Рубио е заявил както публично, така и лично, че не възнамерява да се конкурира с Ванс, който се смята за кандидат на републиканците за президентската номинация през 2028 година.

В същото време, твърди вестникът,

Тръмп все повече проявява фаворизиране към Рубио,

хвалейки го насаме и казвайки на сътрудниците си, че държавният секретар има шанс да спечели президентската надпревара. Освен това, засилването на външната политика на САЩ от началото на новия мандат на американския лидер направи Рубио ключова фигура в най-важните решения в Белия дом и президентът често се обръща към него за съвет.

Поддръжниците на Ванс често твърдят през последните месеци, че на видни десни лобисти се плаща, за да критикуват вицепрезидента, и че срещу него се води съгласувана медийна кампания. Той е получил подкрепа от фигури като Доналд Тръмп-младши, син на американския премиер, Ерика Кърк, вдовица на десния активист Чарли Кърк, и журналиста Тъкър Карлсън.