Схемата за търговия с емисии носи значителни средства за модернизация на България, заяви министър Попов

Европейската схема за търговия с емисии (ETS) е ключов инструмент за модернизация на индустрията, намаляване на въглеродните емисии и осигуряване на финансов ресурс за инвестиции в зеления преход. Това заяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов по време на форума „Регионална енергийна среща на върха: Инфраструктура, иновации и интеграция“ в София.

По думите на Попов, България има интерес от участието си в ETS, тъй като системата стимулира намаляването на емисиите и осигурява значителни приходи за държавите членки за модернизация на индустрията и инвестиции в чисти технологии.

Според екоминистъра страната може да получи значителен финансов ресурс чрез ETS-2 и свързаните европейски механизми, включително чрез Социалния климатичен фонд. Ако България се опита да блокира или отслаби ETS-2, рискува да се лиши от около 3,5 млрд. евро, които могат да бъдат използвани за модернизация и социална подкрепа, подчерта той.

Попов обърна внимание и на ролята на електрификацията на крайното потребление – заместването на изкопаемите горива в транспорта, отоплението и индустрията с електроенергия. Делът на електрификацията в Европейския съюз е около 21–22%, докато в Китай достига 32–33%. България се представя сравнително добре с около 27%, което създава добри предпоставки за развитие на индустрията.

Министърът посочи още, че от 2012 година насам са подадени инвестиционни предложения за около 17–18 гигавата вятърни мощности. Реализирането дори на част от тях би имало съществен принос за енергийната система на страната. Инвеститорите проявяват интерес и са готови да инвестират без публични субсидии.

Попов коментира, че въглищната индустрия постепенно ще изчезва, тъй като това е икономическа реалност, а не политическо решение. Според него въглищните мощности могат да бъдат запазени като стратегически резерв, за да се използват при извънредни ситуации.

Екоминистърът отбеляза и значението на рециклирането, като подчерта, че Европа не разполага с много природни ресурси, но може да компенсира това чрез задържане и повторно използване на ценни материали.

През декември 2025 година Европейският съюз договори юридически обвързваща цел за намаляване на парниковите емисии с 90% до 2040 година спрямо нивата от 1990 година, като 5% от това намаление може да бъде постигнато чрез закупуване на въглеродни кредити от чужбина.